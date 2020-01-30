Ataşehir'de espor heyecanı - Son Dakika

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Ataşehir'de espor heyecanı

6 saat önce

Riot Games'in efsanevi oyunu League of Legends'ta, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat Cumartesi günü başlıyor.

Ataşehir'de espor heyecanı, System.String[]

Riot Games'in efsanevi oyunu League of Legends'ta, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Göz alıcı transferleri ve bin kişinin her hafta maçları canlı olarak izleyebileceği Watergarden İstanbul'da bulunan Riot Games Espor Sahnesi'nde bu sene de heyecanın her an dorukta olacak.


Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat'ta başlıyor. 12 hafta sürecek Kış Mevsimindeki maçlar 1 Şubat'taki açılış mücadelesinden itibaren her hafta sonu 14.00'te başlayacak. Sahnenin kapıları her hafta 13.00'dan itibaren açık olacak.


Türkiye'nin espor yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) heyecanı, geçen senenin ardından 2020 yılında da Riot Games Espor sahnesi'nde yaşanacak. - İSTANBUL

League Of Legends, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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