Ataşehir'de Espor heyecanı başladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat Cumartesi günü başladı. Watergarden İstanbul Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanan maçlarda, haftayı ikişer galibiyetle kapatan 1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage liderlik koltuğunu paylaştı.



Mevsim öncesinde kadrosunun büyük kısmını yenileyen 1907 Fenerbahçe Espor zaten ligin favorilerinden biri olarak görülüyordu. İlk haftayı 5Ronin ve GALAKTICOS karşısında aldığı galibiyetlerle kapatan ekip liderlik koltuğuna erkenden otursa da burada yalnız kalamadı. Genç bir kadro kuran Dark Passage da ilk haftadaki maçlarını kayıpsız kapatmayı başararak zirveye ortak oldu. İstanbul Wildcats'i ve 5Ronin'i mağlup eden Dark Passage ligin iddialı ekiplerinden biri olacağının sinyalini verdi.



GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Royal Youth ve Team Aurora haftayı birer galibiyet ile kapattı. 5Ronin, Beşiktaş ve İstanbul Wildcats ligin ilk haftasında galibiyet alamadı. VFŞL'de 2. hafta maçları 8 ve 9 Şubat tarihlerinde oynanacak. Hafta cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak Royal Youth - Team Aurora maçıyla başlayacak.



İlk hafta iki bin genç akın etti!



İlk hafta boyunca toplam iki bin espor tutkunu Riot Games Espor Sahnesi'ne akın ederek Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izledi. Oyuncu ve sunucularla tanışmak, lig heyecanına canlı olarak tanıklık etmek isteyenler için Riot Games Espor Sahnesi her lig gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - İSTANBUL