Ataşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 01:27

Kaynak: AA

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