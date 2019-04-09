Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Evden 100 Bin Lira Çalan Suç Makinesi Kadın Hırsız Yakalandı

Ataşehir'de Evden 100 Bin Lira Çalan Suç Makinesi Kadın Hırsız Yakalandı

54 dakika önce

Ataşehir'de erkek arkadaşlarıyla birlikte bir eve girerek 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ataşehir'de Evden 100 Bin Lira Çalan Suç Makinesi Kadın Hırsız Yakalandı, System.String[]
Ataşehir'de erkek arkadaşlarıyla birlikte bir eve girerek 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken suç makinesi olduğu ortaya çıkan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ataşehir İçerenköy'de 24 Mart tarihinde bir kadın, erkek suç ortaklarıyla beraber bir apartmana girdi. Burada gözüne kestirdikleri dairenin kilidini kıran hırsızlar, girdikleri evden 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Ardından kaçan hırsızlar kayıplara karıştı. Olayın ardından ev sahibi T.A. soyulduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Hırsız kadın suç makinesi çıktı

Yapılan incelemelerin ardından polis, kadın hırsızın emniyette 17 adet evden hırsızlık, 2 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 4 kez mala zarar verme, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet işyerinden hırsızlık suçlarından kaydı olan Çilem G.(34) olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından şüpheli kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin apartman sakini gibi içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından binadan ayrıldıkları görülüyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çilem G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Çilem G.'nin 3 suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:03 Kaynak: İHA

Polis, Ataşehir, 3. Sayfa
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