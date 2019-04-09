Ataşehir'de evden 100 bin lira çalan suç makinesi kadın hırsız kamerada

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Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı