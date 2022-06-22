Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında otomobilleriyle bir apartmanın önüne gelen şüpheliler Sevda Ş.'nin evine girdi. Şüpheliler evdeki kasayı sürükleyerek otomobillerinin yanına getirdi. Bu sırada hırsızları fark eden bir mahalle sakini 'hırsız var' diye bağırınca şüpheliler otomobillerine binip hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE EVDEN ÇELİK KASA ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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