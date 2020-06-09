Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi - Son Dakika

Ataşehir'de evden televizyon ve bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs yakayı ele verdi
Ataşehir'de bir eve girerek televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs polis tarafından yakalandı.
Ataşehir'de bir eve girerek televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan 16 yaşındaki şahıs polis tarafından yakalandı. İki şahsın çalınan eşyaları taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi üzerinde bulunan bir ikamete 19 Mart tarihinde giren bir şahıs 1 adet televizyon ve 1 adet dizüstü bilgisayar çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan kamera görüntülerini inceleyen polis, H.Y. (16) isimli şahsı, 06 Haziran tarihinde Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan sorgulamasında; 'İkametten Hırsızlık' ve 6136 SKM' konularından "aranıyor" olduğu belirlendi. Şahıs hırsızlık olayındaki televizyonu kendisinin çaldığını ve 650 TL'ye sattığını ifade etti. Adli makamlara sevk edilen H.Y. (16) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Çalınan eşyaları iki şahsın yol ortasında taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:12 Kaynak: İHA
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