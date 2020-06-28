ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU - Son Dakika

ATAŞEHİR'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu. 30 yıl önce inşaat halindeki evin bahçe düzenlemesi yapıldığı sırada getirilen taşların arasında bulunduğu belirtilen tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Düzce'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdülhamit Dal, geçen hafta Ataşehir'de oturan kayınvalidesinin evine gitti. Dal, evin bahçe duvarının dibindeki bir taşın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Dikkatli incelediğinde taşın üzerindeki figürleri fark eden Dal, durumu hemen yetkililere bildirdi.

YERİ GELDİĞİNDE ÇAMURUN ÜZERİNDEN ATLAMAK İÇİN KULLANILIYORDU

Ben Düzce'de öğretmenlik yapıyorum. Buraya akraba ziyaretine geldik. Bahçede oturup çay içiyorduk. Duvarın dibinde mermer parçası gördüm. diyen Abdülhamit Dal, Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen taş ile ilgili şunları söyledi Onun farklı bir taş olduğunu anladım. Sorduğum da bu evin temeli için taş istediklerini söylediler. Onlar da taşın farklı bir taş olduğunu anladıkları için bir kenara koymuşlar. Daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçtik. Müze yetkilileri de ilgilendiler. Taşı yerine teslim ettik. Bize anlatılanlara göre, taşın M.S 2. Yüzyıla ait bir lahit parçası olduğu, Kibele Anadolu tanrıçası ve Üç Güzeller'e ait bir figür olduğunun düşünüldüğü söylendi. Ama İstanbul'a ait bir figür değilmiş. Anadolu'nun farklı bölgelerinden olabileceği söylendi. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bir kamyon taş siparişi verilmiş ve oradan buraya gelmiş. 30 yıl önce alınıyor, bir kenara koyuyorlar. Bu kadar değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar. Orada taşların arasına konuluyor. Yeri geldiğinde çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor. Ama zarar görmedi. Üzerindeki figürler olduğu gibi duruyordu. Taşı fark ettiğimde ev sahiplerinden izin istedim. Eşim de öğretmen, bu konulara ilgi duyuyoruz. Taşın değerli bir şey olduğunu fark ettik, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim ettik.

TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Ev sahibi Hacer Öztemur de Evimiz gecekonduydu. Temel taşının içinden güzel bir taş çıktı. Taş hoşuma gitti, bir kenara ayırdım. Damadım geldiğinde gördü. 'Anne bu güzel bir taşmış' dedi. Evet dedim. 30 sene önce eşimin getirdiği taşın arasından çıkardım. Değerli bir taş olduğunu bilmiyordum. Damadım görünce 'bir müzeye soralım, oraya veririz' dedi. İnşallah insanlar gider görürler, 30 yıl önce gördüğümde gerçekten hoşuma gitmişti. Ama tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Kara taşların arasından çıkınca, 'bir yerden sökülüp getirilmiş' diye düşündüm. İçerenköy'de taş taşıyan bir akrabamız vardı. Taş istedik. Ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun getirdiği taşlar arasından çıktı diye konuştu.