ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU

ATAŞEHİR'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu.

ATAŞEHİR'de bir evin bahçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen üzerinde kabartmalar bulunan taş bulundu. 30 yıl önce inşaat halindeki evin bahçe düzenlemesi yapıldığı sırada getirilen taşların arasında bulunduğu belirtilen tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Düzce'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Abdülhamit Dal, geçen hafta Ataşehir'de oturan kayınvalidesinin evine gitti. Dal, evin bahçe duvarının dibindeki bir taşın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Dikkatli incelediğinde taşın üzerindeki figürleri fark eden Dal, durumu hemen yetkililere bildirdi.

YERİ GELDİĞİNDE ÇAMURUN ÜZERİNDEN ATLAMAK İÇİN KULLANILIYORDU

Ben Düzce'de öğretmenlik yapıyorum. Buraya akraba ziyaretine geldik. Bahçede oturup çay içiyorduk. Duvarın dibinde mermer parçası gördüm. diyen Abdülhamit Dal, Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen taş ile ilgili şunları söyledi Onun farklı bir taş olduğunu anladım. Sorduğum da bu evin temeli için taş istediklerini söylediler. Onlar da taşın farklı bir taş olduğunu anladıkları için bir kenara koymuşlar. Daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ile irtibata geçtik. Müze yetkilileri de ilgilendiler. Taşı yerine teslim ettik. Bize anlatılanlara göre, taşın M.S 2. Yüzyıla ait bir lahit parçası olduğu, Kibele Anadolu tanrıçası ve Üç Güzeller'e ait bir figür olduğunun düşünüldüğü söylendi. Ama İstanbul'a ait bir figür değilmiş. Anadolu'nun farklı bölgelerinden olabileceği söylendi. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Bir kamyon taş siparişi verilmiş ve oradan buraya gelmiş. 30 yıl önce alınıyor, bir kenara koyuyorlar. Bu kadar değerli bir taş olduğunu anlamıyorlar. Orada taşların arasına konuluyor. Yeri geldiğinde çamurun üzerinden atlamak için kullanılıyor. Ama zarar görmedi. Üzerindeki figürler olduğu gibi duruyordu. Taşı fark ettiğimde ev sahiplerinden izin istedim. Eşim de öğretmen, bu konulara ilgi duyuyoruz. Taşın değerli bir şey olduğunu fark ettik, İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim ettik.

TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Ev sahibi Hacer Öztemur de Evimiz gecekonduydu. Temel taşının içinden güzel bir taş çıktı. Taş hoşuma gitti, bir kenara ayırdım. Damadım geldiğinde gördü. 'Anne bu güzel bir taşmış' dedi. Evet dedim. 30 sene önce eşimin getirdiği taşın arasından çıkardım. Değerli bir taş olduğunu bilmiyordum. Damadım görünce 'bir müzeye soralım, oraya veririz' dedi. İnşallah insanlar gider görürler, 30 yıl önce gördüğümde gerçekten hoşuma gitmişti. Ama tarihi eser olduğunu bilmiyordum. Kara taşların arasından çıkınca, 'bir yerden sökülüp getirilmiş' diye düşündüm. İçerenköy'de taş taşıyan bir akrabamız vardı. Taş istedik. Ama nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun getirdiği taşlar arasından çıktı diye konuştu.

Arkeoloji, Ataşehir, İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU - Son Dakika

Son Dakika

20:28 Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu 19:45 CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:41 Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 20:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATAŞEHİR'DE EVİN BAHÇESİNDE ROMA DÖNEMİ ESERİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]