Komşusu İsmail Çakar "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Karşı dairede oturuyorum. Damacanalarla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelip tamamen söndürdü. Dairedekiler aşağıya indi. Herkes korktu, yaralanan olmadı "diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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