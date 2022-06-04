Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu

04.06.2022 15:21
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu

ATAŞEHİR'de 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR'de 5 katlı binanın 3'üncü  katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilen 2 kişiye ambulansta müdahale edilirken, evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç gözyaşlarını tutamadı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3 katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında dairenin içi kısa sürede dumanla doldu. Vatandaşlar bir yandan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yangını damacanalardaki suyla söndürmeye çalıştı. Dairede yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi. Evinde yangın çıkan Meliha Sena Özsaraç uzun süre gözyaşı dökerken, komşuları ve çevredeki vatandaşlar ise kadını teselli etmeye çalıştı.

Komşusu İsmail Çakar "Bir anda dumanlar  yükselmeye başladı. Karşı dairede oturuyorum. Damacanalarla söndürmeye çalıştık. İtfaiye gelip tamamen söndürdü. Dairedekiler aşağıya indi. Herkes korktu, yaralanan olmadı "diye konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.


- İstanbul
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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