Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti - Son Dakika

Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti

ATAŞEHİR'de pazardan alışveriş yaptıktan sonra evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti.

Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti, System.String[]
ATAŞEHİR'de pazardan alışveriş yaptıktan sonra evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, hırsızların kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi 35. Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kapıyı zorlayarak açan iki hırsız eve girdi. Bir şeyler ararken evi dağıtan hırsızlar, pazardan dönen ev sahibi kadını kapıda görünce paniğe kapıldı.

Hırsızlar ile ev sahibi kadın arasında bir süre arbede yaşandı. Hırsızlardan biri silahınla kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan biri kadının bacağına isabet etti. Yaralanan kadının kanlar içinde yere yığılırken hırsızlar kaçarak uzaklaştı. Vurulan kadının akrabası olduğu öğrenilen bir kişi de hırsızların peşine düştü ancak onlara yetişemedi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Hırsızların kaçması ve bir kişinin onları kovalama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Saldırıya uğrayan kadının komşusu Mehmet Öztürk "Kadın pazardan geliyor, karşı komşum. Hırsızla karşı karşıya geliyor. Hırsız kadına silahla ateş ediyor bacağına. Evi dağıtıyor, çelik kapıyı parçalıyor, hepsi bu yani. Hırsızlar iki kişiymiş. Bacağından yaralamış, iki el sıkmış ama birisi boşa gitmiş. Evi dağıtmışlar komple, bilmiyoruz tam olarak bir şey göremedik, evde polisler var şu anda" İfadelerinde bulundu.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

Ferhat paşa Mahallesi, Polis, Kadın, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 20:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Teknoloji devi Apple yeni iPad'ini tanıttı! Eski modele fahiş zam geldi Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi         
19:05
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu         
18:33
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Uyuşturucu zulası, engelli yolcunun koltuk değneğinden çıktı Uyuşturucu zulası, engelli yolcunun koltuk değneğinden çıktı         
13:33
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm         
10:52
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu         
09:35
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 02:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei