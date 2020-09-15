Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti - Son Dakika

ATAŞEHİR'de pazardan alışveriş yaptıktan sonra evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, hırsızların kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ferhat Paşa Mahallesi 35. Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, kapıyı zorlayarak açan iki hırsız eve girdi. Bir şeyler ararken evi dağıtan hırsızlar, pazardan dönen ev sahibi kadını kapıda görünce paniğe kapıldı.