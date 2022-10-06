ATAŞEHİR'DE FAALİYETLERİ DURDURULAN HASTANEDEN HASTA NAKİLLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE FAALİYETLERİ DURDURULAN HASTANEDEN HASTA NAKİLLERİ SÜRÜYOR

06.10.2022 19:07

ATAŞEHİR'de tepki çeken görüntülerin kaydedildiği ve faaliyetleri durdurulan özel hastanedeki hastaların ambulanslarla farklı hastanelere nakledilmeye devam ediliyor.

ATAŞEHİR'de tepki çeken görüntülerin kaydedildiği ve faaliyetleri durdurulan özel hastanedeki hastaların ambulanslarla farklı hastanelere nakledilmeye devam ediliyor.

Ataşehir'de özel bir hastanede personellerin yoğun bakımda tedavi gören bir kadın hastayla alay ederek çektikleri videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Kapısına bugün şerit çekilerek kapatılan hastanede tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakli akşam saatlerinde de devam etti. Hastaların ambulansa nakli sırasında hastane görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için panelvan araçla acil servisinin önünü kapattı. Mesai bitiminde hastane personelleri ve Sağlık Bakanlığı çalışanları hastaneden ayrıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE FAALİYETLERİ DURDURULAN HASTANEDEN HASTA NAKİLLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE FAALİYETLERİ DURDURULAN HASTANEDEN HASTA NAKİLLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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