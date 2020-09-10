ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİM - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİM
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı. Fazla yolcusu bulunan minibüslere cezai işlem uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde güvenlik noktaları oluşturarak fazla yolcu taşıyan minibüslere denetim yapmak istedi. Ekipler, minibüs şoförlerinin ayakta bulunan yolcularını denetim noktasına gelmeden indirdiğini fark edince başka bir çözüm yolu buldu. Motorize trafik polisleri minibüs güzergahında devriye gezerek seyir halindeki araçları denetledi. Ayakta yolcusu bulunan Fındıklı Maltepe seferini yapan bir minibüsü tespit eden motorize ekip, aracı yol üzerinde durdurdu. Minibüste ayakta yolculuk yapan 17 kişi aşağı indirildi. Minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayakta yolculuk yapan bir vatandaş, toplu taşıma araçlarının yetersiz olduğundan şikayet etti.
Son Dakika Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı hastanelik oldu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bodrum'da minibüs şoförü, turistlere hakaret edip minibüsten attı Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Bizim sorunumuz Erdoğan'la Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti