Ataşehir'de fazla yolcu taşıyan minibüslere şok denetim - Son Dakika

ATAŞEHİR'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı. Fazla yolcusu bulunan minibüslere cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde güvenlik noktaları oluşturarak fazla yolcu taşıyan minibüslere denetim yapmak istedi. Ekipler, minibüs şoförlerinin ayakta bulunan yolcularını denetim noktasına gelmeden indirdiğini fark edince başka bir çözüm yolu buldu. Motorize trafik polisleri minibüs güzergahında devriye gezerek seyir halindeki araçları denetledi. Ayakta yolcusu bulunan Fındıklı Maltepe seferini yapan bir minibüsü tespit eden motorize ekip, aracı yol üzerinde durdurdu. Minibüste ayakta yolculuk yapan 17 kişi indirildi. Minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Ayakta yolculuk yapan bir vatandaş, toplu taşıma araçlarının yetersiz olduğundan şikayet etti.

- İstanbul