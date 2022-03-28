Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada

28.03.2022 11:31

Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı.

Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan kadın, ağır yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla cadde üzerinde aşırı hız yapan sürücü kırmızı ışığa rağmen geçmeye çalıştı. Otomobil o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Genç kadın, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada ağır yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı kadının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Sürücü kırmızı ışıkta geçti"

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan Rahman Gür, "Çocuklar karşıdan karşıya geçiyorlardı. Sürücü kırmızı ışıkta geçti. Kıza çarptı. Kız çarpmanın şiddetiyle 30 metre havalandı. Sürücü biraz ilerledikten sonra durdu. Genç kız sanırım olay yerinde hayatını kaybetti" diye konuştu.

Yaşanan kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otomobil yaya kadına çarpıyor. Otomobilin çarptığı kadın ileri savruluyor.

Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada - Son Dakika


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