ATAŞEHİR'DE GASPÇI DEHŞETİ VE İNTİHAR: CENAZELER ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'de şirket binası önünde gaspçılar tarafından başından vurularak öldürülen SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ile intihar eden eski eşi Süleyman Aydın 'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı.

Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki SAS Holding binası önünde, dün sabah meydana gelen gasp dehşetinde, Sibel Koçan, çalışanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks aracına binmek istedi. Bu sırada yanlarına gelen araçtan inen maskeli 2 kişi, Koçan'ın elindeki çantayı almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında tabancalarını ateşleyen saldırganlar, Sibel Koçan'ı başından vurarak, öldürdü. Aydın Mert'i de kolundan vurarak yaralayan gaspçılar para dolu çantayı alıp, kaçtı. Olaydan 2 saat sonra ise Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın yaşadığı rezidansın 20'inci katındaki dairesinden atlayarak, intihar etti.

Koçan ve Aydın'ın cansız bedenleri, olay yerlerinden yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZELER TESLİM ALINDIOtopsi işlemleri tamamlanan ikilinin cenazeleri bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Sibel Koçan'ın cenazesi kız kardeşi tarafından, Süleyman Aydın'ın cenazesi ise ağabeyi tarafından alındı. Aile üyeleri, basın mensuplarına açıklama yapmayarak, sessiz kaldı.

Görüntü dökümü-------------Adli Tıp Kurumu'ndan görüntüYakınlarının gelişiCenaze araçlarından görüntü

Yakınlarının Adli Tıp'tan çıkması

- İstanbul