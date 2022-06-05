ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNDE BODYGUARD MÜŞTERİYİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNDE BODYGUARD MÜŞTERİYİ ÖLDÜRDÜ

05.06.2022 13:57
ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNDE BODYGUARD MÜŞTERİYİ ÖLDÜRDÜ

ATAŞEHİR'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti.

Olay saat 05.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Görüntü dökümü-Olayın yaşandığı kulüp-Kulübün bulunduğu rezidans-Muhabir anonsları (Gamze ŞİMŞEK)-Hastane önündeki polis araçları-Hastaneden görüntü-Murat Dinler"in fotoğrafları

-Genel ve detay


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNDE BODYGUARD MÜŞTERİYİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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