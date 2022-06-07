Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü

07.06.2022 12:20

Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü Ataşehir'de beraberindeki grup ile birlikte bir gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler, güvenlik görevlilerini darp ederek zorla içeri girdi.

Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü

İSTANBUL - Ataşehir'de beraberindeki grup ile birlikte bir gece kulübüne girmek isteyen Murat Dinler, güvenlik görevlilerini darp ederek zorla içeri girdi. Kulüp içerisinde havaya ateş açan ve mekanın ortaklarından birine silah doğrultan Dinler, burada çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla kulübü basan Murat Dinler isimli şahıs, mekan sahiplerinden Nizamettin Ö.'ye saldırarak silah doğrultuyor. Bu sırada kulübün bir diğer ortağı zanlıyı silahla vuruyor.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bir gece kulübünde önceki gece yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı. İddialara göre hayatını kaybeden Murat Dinler ve beraberindeki grup mekana girmek istedi. Belinde silah bulunan Dinler, güvenlik görevlilerini darp ederek zorla içeri girdi. Kulübe giren Dinler önce havaya ateş açtı, ardından mekanın ortaklarından Nizamettin Ö.'nün üzerine yürüyerek silah doğrulttu. Bu sırada işletmenin diğer ortağı Emre Y. de silahına sarıldı. Yaşanan çatışmada Dinler ve Emre Y. yaralandı. Olaydan sonra Emre Y. ve saldırgan Murat Dinler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Murat Dinler hayatını kaybederken, kolundan yaralanan Emre Y.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Emre Y. polise verdiği ifadede, "Mekanı yeni devralmıştık. Koruma arkadaş bellerinde silahlı kişilerin zorla mekana girmeye çalıştığını anlattı. Sakin olmalarını söyledim. Yatıştırmak istedim. İş yeri sahibi ve ortağım Nizamettin Ö.'nün boğazına sarılarak darp etmeye çalıştı. Gelişi güzel etrafa ateş açıyordu. Nizamettin beyin başına silah dayamıştı. Onu öldüreceğini düşündüm. Silahı bırakmasını söyledim. Bir anda bana dönerek ateş etmeye başladı. Bende kendimizi korumak için ateş etmek zorunda kaldım. Yoksa büyük ihtimalle bizi öldürecekti" dediği öğrenildi.

Gece kulübünde yaşanan silahlı çatışma, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Dinler ve arkadaşları zorla içeri girmeye çalışıyor. Dinler, burada kendisine engellemeye çalışan güvenlik görevlilerini itiyor ve darp ediyor. Mekana giren Dinler yaşanan kavgada havaya ateş açtıktan sonra Nizamettin Ö.'nün üzerine yürüyerek silah doğrultuyor. Bu sırada içeri giren Emre Y. silahına sarılıyor. Yaşanan silahlı çatışmada Murat Dinler ve Emre Y. yaralanıyor.

Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü
Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de gece kulübünde cinayet...Silahla kulübü basan şahıs, çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika
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