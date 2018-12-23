Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (1)

Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (1)

4 saat önce

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (1), System.String[]


Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yarealandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Olay yerinden göruntü

-Olay yeri inceleme ekibi

-Genel ve detay goruntiler - Bezgin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:00 Kaynak: DHA

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı Metin Hara İle Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü

Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'dan Payitaht Dizisine Eleştiri: Böyle Bir Abdülhamid Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 09:28:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]