Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (2)

Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (2)

2 saat önce

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı (2), System.String[]


Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde  eğlenen bir grup taşkınlık çıkardıkları gerekçesiye güvenlik görevlileri tarafından kulüpten dışarı çıkartıldı. Bu esnada kısa süreli bir tartışma yaşandı. Taşkınlık çıkardıkları için gece kulübünden çıkartılan kişiler buradan ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra geri geldiler. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele etrafa ateş eden saldırganlar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri etraftaki deliller titizlikle topladı. Saldırıdan sonra kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:40 Kaynak: DHA

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, 3. Sayfa
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