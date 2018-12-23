Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

1 saat önce

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralıİSTANBUL - Ataşehir'de bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti.

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 5 kişi yaralandı.
Olay, 03.30 saatlerinde, Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübüne eğlenmek için gelen bir grup, gece kulübünde taşkınlık çıkardı. Taşkınlık çıkaran grubu gece kulübünün güvenlik görevlileri dışarı çıkarttı. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile tartışan grup, gece kulübünden ayrıldı.
Yarım saat sonra geri döndüler
İddiaya göre yarım saat sonra gece kulübüne geri dönen grup, ellerinde ki silahlar ile gece kulübüne doğru rastgele ateş etmeye başladı. Ateş eden grup, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
5 kişi yaralandı
Silahlı saldırı sonrası, kurşunlar 5 kişiye isabet ederken olay yerinde bulunan araçlara ve gece kulübüne de isabet etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olay sonrası çevrede geniş güvenlik alınmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri gece kulübü ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:03 Kaynak: İHA

Polis, Ataşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı İstanbul'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 09:25:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]