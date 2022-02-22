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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

22.02.2022 05:41

ATAŞEHİR Mustafa Kemal Mahallesi'nde tek katlı gecekondu alev alev yandı.

ATAŞEHİR Mustafa Kemal Mahallesi'nde tek katlı gecekondu alev alev yandı. Gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın yangından son anda kurtuldu.

Yangın saat 04.45 sıralarında Ataşehir, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi 3092. Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki tek katlı gecekondudan alevler yükselmeye başladı.

Durumu gören mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar sokağa döküldü.

İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Ataşehir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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