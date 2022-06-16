Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

16.06.2022 22:14
Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde, gecekonduda beslendiği öğrenilen birçok kedinin telef olduğu belirlendi.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Barbaros Mahallesi, Ataşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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