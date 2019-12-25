Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. - Son Dakika

Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı.

6 saat önce

Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı.

Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı., System.String[]

Ataşehir'de gecekondunun yanında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor - İSTANBUL

Ataşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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