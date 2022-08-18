Ataşehir'de polis oğul dehşeti: Babasına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de polis oğul dehşeti: Babasına kurşun yağdırdı

18.08.2022 08:13
Ataşehir'de polis oğul dehşeti: Babasına kurşun yağdırdı

Ataşehir'de genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı.

Ataşehir'de genç polis memuru, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına kurşun yağdırdı. Oğlunun silahından çıkan 5 kurşunun hedefi olan baba, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahsın aracıyla olay yerine geldiği ve olay sonrası aracı bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına ait işletmeye geldi. Baba ile oğul arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle oğul Emre U. yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.'ya 5 el ateş açtı. Şüpheli şahıs olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaşırken baba ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleriyse yaralı babayı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan şüpheli şahsın olay yerine geldiği ve aracını bırakarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracı bırakarak kayıplara karıştı

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu. Hilmi U.'nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

"Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Girgin, "Kapının açılması gerekiyormuş. Çilingir olarak geldim. Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı. İş yerini basıp adamı yaralamış. Sonra kaçmış" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? POLİS MEMURU MASAJ SALONU NEDENİYLE TARTIŞTIĞI BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI İSTANBUL ? POLİS MEMURU MASAJ SALONU NEDENİYLE TARTIŞTIĞI BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de polis oğul dehşeti: Babasına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı bitirecek mi? Dünyanın gözü bugün Ukrayna'da
06:58 Nişan atma mevzusu büyüdü! İki aile arasında çıkan silahlı kavgada polis de yaralandı
07:55 İstanbul'da torbacılar arasında çıkan uyuşturucu hesaplaşması kanlı bitti
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'nın S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 08:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de polis oğul dehşeti: Babasına kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement