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Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

11.11.2021 19:16

Ataşehir'de bir geri dönüşüm tesisinde işçilerin kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir geri dönüşüm tesisinde işçilerin kullandığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, katı atık malzemelerine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında konteynerler, kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

geri dönüşüm, Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de geri dönüşüm tesisindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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