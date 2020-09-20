Ataşehir'de hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Kamyon şoförü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından bulvar yeniden trafik akışına açılacak.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki mıcır yüklü 34 KB 2489 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak durabildi.

Ataşehir 'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

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