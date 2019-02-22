Ataşehir'de Hafta Sonu Dopdolu Geçecek
1 saat önce
Ataşehir'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek.
Ataşehir
'de çocuk müzikalleri kapsamında bu hafta Güzel ve Çirkin müzikali ve 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Hafta sonu düzenlenecek satranç turnuvası ise satrançseverleri bir araya getirecek.
Watergarden İstanbul
'da hafta sonu yine eğlence dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Minik ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği çocuk müzikallerinde Cumartesi günü Güzel ve Çirkin müzikali, Pazar günü ise 1001 Gece Masalları sahnelenecek. Taze Pazar Katında 16.00'da gerçekleşecek müzikaller ücretsiz izlenebilecek.
Watergarden İstanbul bu hafta sonu düzenleyeceği Satranç Turnuvası ile yine satranç severleri bir araya getirecek. Lisanslı ve lisanssız sporcuların yarışacağı turnuva için kayıtlar www.istanbul.tsf.org.tr adresinden yapılacak. Her iki kategoride de birinciler 1.500 TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: İHA
Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi
3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı
Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı