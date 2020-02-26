ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1) - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1)

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı.

ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de otomobille Özel Halk Otobüsü çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan- Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Detaylar


Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:23 Kaynak: DHA
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