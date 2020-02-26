ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü önünde giden otomobile çarptı.

ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü önünde giden otomobile çarptı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında meydana geldi. A.E.'nin kullandığı Yenidoğan- Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: FREN TUTMADI ÇARPTIM

Otobüs şoförü A.E, "Seyir halindeydim. Fren tutmadı. Çarptım" dedi.  Alkol kontrolü yapılan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil sürücüsü O.Ş. ise, "Işıklarda duruyordum. Yeşil yandı yavaş yavaş ilerliyordum. Arkadan otobüs çarptı sonra tekrar bir daha çarptıktan sonra yan dönerek reklam panosuna çarptı. Otobüste yolcular vardı. Yaralanan 1 kişiyi ambulans aldı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs vinç yardımıyla kurtarılarak kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otobüs

-Otomobilin görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Refüjten görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Otomobil sürücüsü ile röp

-Otobüsün kaldırılması

-Genel ve detay görünütler


Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
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