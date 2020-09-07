Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü
Ataşehir'de durakta yolcu alan özel halk otobüsüne otomobil çarptı.
Ataşehir
'de durakta yolcu alan özel halk otobüsüne otomobil çarptı. Kazada sürücü ölürken, otomobil hurdaya döndü.
Kaza Pazar sabah saat 08.00 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Yürür'ün kullandığı 78 AAH 186 plakalı otomobil durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı hattında yolcu taşıyan 319 hat numaralı 34 ZJ 7393 plakalı özel halk otobüsüne büyük bir gürültü ile çarptı. Sürücü Fahrettin Yürür çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Yürür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin arkadan çarptığı özel halk otobüsünün şoförü Doğuş Kuzu, "Yolcumuzu alırken bir anda çarpması ile bu hale geldi. Tam arkayı göremedim ama yandaki garajın kameralarından çok hızlı olduğu görülüyor. İlk ben müdahale ettiğimde ölmüştü, ondan sonra ambulanslar geldi" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İstanbul
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