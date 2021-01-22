Psikolojik sorunları olan adam bıçakla kendisini kesmeye kalktı - Son Dakika

Ataşehir İçerenköy'de yaşayan 31 yaşındaki Yusuf Ziya Öztürk, ailesinin de evde bulunduğu sırada intihar girişimine kalkıştı. Saat 15:00 civarında, evin giriş kapısını kilitleyen Öztürk, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini kesmeye kalktı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Oğullarının intihar etmeye kalkıştığını gören aile, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı intihardan vazgeçirmek için dakikalarca ikna çalışmasında bulundu. Polislerin ikna çalışması sonuç vermeyince, devreye özel harekat ekipleri girdi.

"OĞLUMUN TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonla, kendisini kesmek üzere olan Yusuf Ziya Öztürk, kurtarılarakİçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay sonrası açıklama yapan anne Zerbap Öztürk, "Benim oğlumun psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Hastaneye götüremiyoruz. Kendisini eve kilitledi, meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Kendisine zarar vermeye çalışıyor." ifadesinde bulundu.