Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Hareketlilik (1)

Ataşehir'de Hareketlilik (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHAAtaşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Ataşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Ak Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Zırhlı araçlardan görüntü

-Özel Harekat polisleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Bürodan görüntüler

-Röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel
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