Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Hareketlilik (2)

Ataşehir'de Hareketlilik (2)

1 saat önce

ATAŞEHIR'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Ataşehir'de Hareketlilik (2), System.String[]
ATAŞEHIR'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Polis, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DenizBank 2018'de 2,2 Milyar TL Kar Elde Etti Bülent Arınç'tan Yeni Parti İddialarına Sert Yanıt: Affetmem

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayından Noter Tasdikli Vaat Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Hareketlilik (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]