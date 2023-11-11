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Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu

11.11.2023 02:14

Ataşehir'deki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir otomobilin içinde saat 16.00 sıralarında kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme çalışmalarına devam ediyor.

ATAŞEHİR'deki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, bir otomobilin içinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

ATAŞEHİR'de, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki bir otomobilin içinde, saat 16.00 sıralarında, kadın cesedi bulundu. Çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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