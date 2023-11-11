Ataşehir'de Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu

ATAŞEHİR'deki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, bir otomobilin içinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

ATAŞEHİR'de, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkındaki bir otomobilin içinde, saat 16.00 sıralarında, kadın cesedi bulundu. Çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.