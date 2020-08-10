Ataşehir'de hat kavgasında minibüs esnafı isyan etti - Son Dakika

Ataşehir'de hat kavgasında minibüs esnafı isyan etti

İstanbul Ataşehir'de dolmuşçular arasında hat kavgası çıktı.

Ataşehir'de hat kavgasında minibüs esnafı isyan etti, System.String[]

İstanbul Ataşehir'de dolmuşçular arasında hat kavgası çıktı. Ataşehir Kadıköy hattının şoförleri, güzergahı olmamasına rağmen hattan müşteri alan Üsküdar Ataşehir minibüslerine tepki gösterdi. Polis, kavgayı uzun uğraşlar sonucu bastırırken, güzergahı kullanan ve iddialarına göre hat sahibi olduklarını söyleyen şoförler trafik cezalarına da isyan etti.

Ataşehir Belediyesi önünde yer alan Sümbül Sokak'ta karşı karşıya gelen iki hattın şoförleri arasında gerginlik yaşandı. Yolun kapatılmasını ve gerginliği ihbar alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Kalabalığı sakinleştirerek trafiğin kontrollü bir şekilde devam etmesini sağlayan ekipler, iki dolmuş hattındaki şoförleri de sakinleştirmek için uzun uğraş verdi. Trafik polislerinin çabasının yetersiz kalması üzerine bölgeye çok sayıda Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler de sevk edildi. Öfkeli bir sürücünün 'Yol kapatacağız' demesi üzerine trafik polisi, 'Yol kapatmak falan yok devam edin' uyarısını yaptı. Ataşehir Kadıköy hattı şoförlerinden birisi, "Yenisahra Kadıköy minibüsleriyiz biz, Üsküdar Harem denen hattın büyük ağababaları var, devamlı buradan güzergahları olmamasına rağmen bizim arabalarımızı bağlatıyorlar. Otuz senedir biz burada çalışıyoruz." ifadelerini kullanırken, Savaş Coşkun isimli dolmuş şoförü, "Evraklarımız burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği rusumlar burada buyurun bakın" diyerek cezai işlem uygulayan polis ekiplerine ve diğer hattın şoförlerine tepki gösterdi.

Minibüs esnafı: "Vatandaşın gözünde bizim itibarımız yok"

Bir diğer dolmuş şoförü, "Biz ayakta yolcu taşımak istemiyoruz, getirsinler on dört kişi taşıyalım, ayakta yolcu taşırsak altı ay bağlasınlar. Tarifemiz ayarlansın biz bunu istiyoruz ama hiç kimse bize yardımcı olmuyor. İstanbul'da vatandaşın bize bakışı da çok kötü hiç bir saygınlığımız yok neden çünkü ayakta yolcu taşıyoruz." diyerek tepkisini ifade ederken durakta uzun süredir dolmuş bekleyen bir yolcu, "Minibüs işini yapmaya çalışıyor kimse işini yaptırmıyor. Bir saattir buradayız, her araba bağlı; biz işimize gidemiyoruz" ifadelerini kullandı. Minibüs esnaflarından Savaş Coşkun, "Yenisahra Kadıköy hattında esnafız bu güzergah bizim rusumuza işlidir, Ataşehir Üsküdar minibüsleri hakları olmadığı halde bu güzergahı kullanıp bizim yolcumuzu alıyorlar ama onlara bir ceza uygulanmıyor bize trafik cezası yazılıyor. Şu an dokuz minibüsümüz bağlandı, altı aracımız kaldı" diyerek cezalara tepki gösterdi.

Şoförleri polis ekipleri dağıttı

Kredi çekerek minibüs alıp hatta çalışmaya başlayan bir şoför, hatta yaşanan soruna değinerek, "Benim kredimi kim ödeyecek" diye sordu, "Kredi çekerek minibüs aldım ben, benim kredimi kim ödeyecek. İstanbul Şoförler Cemiyetine kayıtlı şoförüm ben ama bu yapılan ayıp" ifadelerini kullandı. Kalabalığın gittikçe artması üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kalabalığı dağıttı. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:11

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de hat kavgasında minibüs esnafı isyan etti - Son Dakika
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