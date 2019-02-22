Ataşehir'de Havaya Ateş Açıldı
1 saat önce
AK Parti'nin Ataşehir'deki seçim irtibat bürosu yakınında, bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce havaya dört el ateş açıldı.
AK Parti'nin Ataşehir'deki seçim irtibat bürosu yakınında, bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce havaya dört el ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre Esatpaşa Mahallesi General Tahsin Yazıcı Caddesi'nde, bir araçtan havaya ateş edilmesi nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken, çevredeki kameraları da incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:04 Kaynak: AA
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