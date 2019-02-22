Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de Havaya Ateş Açıldı

Ataşehir'de Havaya Ateş Açıldı

1 saat önce

AK Parti'nin Ataşehir'deki seçim irtibat bürosu yakınında, bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce havaya dört el ateş açıldı.

Ataşehir'de Havaya Ateş Açıldı, System.String[]
AK Parti'nin Ataşehir'deki seçim irtibat bürosu yakınında, bir otomobilden kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce havaya dört el ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre Esatpaşa Mahallesi General Tahsin Yazıcı Caddesi'nde, bir araçtan havaya ateş edilmesi nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken, çevredeki kameraları da incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Polis, AK Parti, Ataşehir, Güncel
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