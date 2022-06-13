Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu - Son Dakika
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Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu

13.06.2022 22:28
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu

Ataşehir'de yabancı uyruklu mülteciler tarafından saldırıya uğrayarak kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği iddia edilen Selahattin Çelik'in annesi konuştu.

Ataşehir'de yabancı uyruklu mülteciler tarafından saldırıya uğrayarak kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği iddia edilen Selahattin Çelik'in annesi konuştu. Anne Hanife Çelik, "Oğlumun arkadaşları, sahilde oturduklarını, oğlumun lavaboya gitmek için karşıya geçtiğini ve o esnada oradan geçen Afganların saldırısına uğradığını söylediler" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup tarafından saldırıya uğrayan Selahattin Çelik isimli genç, kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Ataşehir'de yabancı uyruklu mültecilerin çalıştığı iddia edilen kağıt depoları ateşe verilmişti. Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin çalışma başlatırken mahallede güvenlik önlemleri arttırıldı.

Öte yandan otomobil çarpması sonucu oğlu Selahattin Çelik'i kazada kaybeden anne Hanife Çakır yaşadıklarını anlattı.

"Olayın açıklığa kavuşturulmasını istiyorum"

Yaşanan olay sonrası konuşan anne Hanife Çelik, "Kaza yaşandığında olay yerinde değildim. Oğlumun gelmesini bekledim. İlk aradığımda Caddebostan'da olduklarını söylediler. Daha sonra aradığımda ise ulaşamadım zaten. Birkaç saat sonra arkadaşının telefonundan beni polis ekipleri aradı. Oğlumun kaza geçirdiğini ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Yanındaki çocukların karakoldaki ifadesiyle burada söyledikleri farklı şeyler. Sahilde oturduklarını oğlumun lavaboya gitmek için karşıya geçtiğini ve o esnada oradan geçen Afganların saldırısına uğradığını söylediler. Aslında net olarak bir şey yok şu an için ortada. Yaşanan bu olayın açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu
Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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