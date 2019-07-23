Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Ataşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yaptı.

Ataşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05: 00 sıralarında bir çok adrese yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Baskın yapılan adreslerden biri de Mimar Sinan Mahallesi, Kadem Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katıydı. Polis ekiplerinin çaldığı kapı açılmayınca Özel Harekat Ekipleri kapıyı kırdı. İçerde bulunanlar polisin içeriye girmemesi için bir süre kapının açılmasına izin vermedi.

YAKINLARINDAN POLİSLERE TEPKİ
Kapının kırılmasının ardından içeri giren polisler evde arama yapmaya başladı. Çıkan seslere uyanan şüphelilerin yakınları polislere tepki gösterdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
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