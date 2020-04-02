Ataşehir'de hurda deposu aynı gün iki kez yandı - Son Dakika

ATAŞEHİR'de hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, gece de aynı yerde yangın çıkması nedeniyle polis ekipleri yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3006. Caddesi üzerinde çıktı. Hurda deposu olarak kullanılan iş yerinden alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Hurdalık çevresinde yaşayan vatandaşlar, korku dolu gözlerle yangının söndürülmesini bekledi. Gecede aynı yerde çıkan yangın nedeniyle polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Görgü tanıkları "Isıtıcıdan çıkmış herhalde gecede çıktı burada yangın. Ekipler geldi söndürdü, yine yangın çıktı" diye konuştu.

- İstanbul