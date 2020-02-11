ATAŞEHİR'DE İÇİNDE SIVI VE TOZ OLAN ŞİŞELER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE İÇİNDE SIVI VE TOZ OLAN ŞİŞELER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de yeşillik alana bırakılan kolideki içi sıvı ve toz dolu şişeler polisi alarma geçirdi.

ATAŞEHİR'DE İÇİNDE SIVI VE TOZ OLAN ŞİŞELER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de yeşillik alana bırakılan kolideki içi sıvı ve toz dolu şişeler polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerinin incelediği şişelerin içindeki sıvının tiner, tozların da kireç olduğu anlaşıldı.

Ataşehir, TEM Bağlantı Yolu kenarına bırakılan koli içindeki şişeleri görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, çevredekileri uzaklaştırdı. Bomba imha ekipleri de şişelerin olduğu kutuyu inceledi. Yapılan incelemede şişelerin içindekinin tiner olduğu, toz maddenin ise kireç olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada inşaatta çalışanın bir işçinin koliyi bıraktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Koli içindeki şişeler

-Sivil ve resmi polis ekipleri

-Güvenlik şeridi çekmeleri

-Bomba imha ekiplerinin gelmesi

-Şişeleri ve toz maddeyi incelemesi

-Genel ve detay görüntüler


Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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