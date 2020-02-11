Ataşehir'de içinde sıvı ve toz olan şişeler polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de içinde sıvı ve toz olan şişeler polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Ataşehir'de içinde sıvı ve toz olan şişeler polisi alarma geçirdi

6 saat önce

ATAŞEHİR'de yeşillik alana bırakılan kolideki içi sıvı ve toz dolu şişeler polisi alarma geçirdi.

ATAŞEHİR'de yeşillik alana bırakılan kolideki içi sıvı ve toz dolu şişeler polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerinin incelediği şişelerin içindeki sıvının tiner, tozların da kireç olduğu anlaşıldı.

Ataşehir, TEM Bağlantı Yolu kenarına bırakılan koli içindeki şişeleri görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, çevredekileri uzaklaştırdı. Bomba imha ekipleri de şişelerin olduğu kutuyu inceledi. Yapılan incelemede şişelerin içindekinin tiner olduğu, toz maddenin ise kireç olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada inşaatta çalışanın bir işçinin koliyi bıraktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir'de içinde sıvı ve toz olan şişeler polisi alarma geçirdi

TEM Otoyolu, Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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