Ataşehir'de içinde sürücüsünün olmadığı otomobil takla attı - Son Dakika

Ataşehir'de sürücüsünün park ettikten sonra içinden ayrıldığı otomobil, bir süre sonra hareket edip kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde 34 DIM 146 plakalı otomobilini sağ şeride park eden sürücü araçtan indi.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle hareket eden otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza sonucu takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Caddedeki kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sürücünün park ettiği araçtan indiği ve bir süre sonra otomobilin hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çaptıktan sonra takla atma anı yer alıyor.

Kazanın olduğu kaldırımdan olaydan saniyeler öncesinde bir kişinin bebek arabasıyla geçtiği de görülüyor.