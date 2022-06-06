Ataşehir'de İBB otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs serbest bırakıldı

İSTANBUL Ataşehir'de İBB otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken şahıs serbest bırakıldı

Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edilmiş yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs kendini "Kaçmam. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim" sözleriyle savunmuştu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy-Ataşehir istikametinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü içerisinde bir şahıs tarafından E.A. isimli kadın şahsın gizli gizli fotoğraflarının çekilmesi konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda; Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahıs, Acıbadem Köprüsü civarında durdurulan otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi.

"Telefonum bozuktur kendi kendine resim çekmiş"

M.B. verdiği ifade de, "Ben mühendisim. Yoğun olarak çalışıyorum. Normalde kendi aracımı kullanırım. Olayın olduğu gün otobüse bindim. Telefonum bozuktur kendi kendine resim çekmiş. Belirtilen diğer resimlerde eşime ait resimlerdir. Başka bayanlara ait resimler yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Özel Hayatın Gizliliği İhlal" suçundan mahkemeye sevk edilen M.B., Müşteki E.A.'nın ikamet adresine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.