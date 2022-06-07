Ataşehir'de İETT otobüsünde kadınların gizli fotoğrafını çeken şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de İETT otobüsünde kadınların gizli fotoğrafını çeken şahıs yakalandı

07.06.2022 00:57
Ataşehir'de İETT otobüsünde kadınların gizli fotoğrafını çeken şahıs yakalandı

Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edilmiş yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs kendini "Kaçmam. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim" sözleriyle savunmuştu.

Ataşehir'de İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, otobüsteki yolcular tarafından fark edilmiş yolcuların tepkisi sonrası fotoğrafı çeken şahıs kendini "Kaçmam. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim" sözleriyle savunmuştu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy-Ataşehir istikametinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü içerisinde bir şahıs tarafından E.A. isimli kadın şahsın gizli gizli fotoğraflarının çekilmesi konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda; Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. (45) isimli şüpheli şahıs, Acıbadem Köprüsü civarında durdurulan otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Özel Hayatın Gizliliği İhlal" suçundan gün içerisinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de İETT otobüsünde kadınların gizli fotoğrafını çeken şahıs yakalandı - Son Dakika

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