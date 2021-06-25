Üye Girişi
Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika

Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı

25.06.2021 14:17
Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı, System.String[]

Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kurulan Sosyal Market'in resmi açılışı Örnek Mahallesinde yapıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha iyi hizmet vermek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kurulan Sosyal Market'in resmi açılışı Örnek Mahallesinde yapıldı. Vatandaşlar, sosyal kartlarına yüklenen puan ile bu marketlerden alışveriş yapabilecekler.

Ataşehir'de şu an iki tane olan ve sayısı artırılacak Sosyal Marketler ile, Ataşehir'de ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine modern şartlarda hizmet sunulmaya çalışılıyor.

İçerisinde gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Market'te, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alabiliyor. Bunun için ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor.

"Sosyal karta yüklenen puan ile alışveriş yapılıyor"

Ataşehir Belediyesine başvuran ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi tamamlandıktan sonra, kendilerine teslim edilen Sosyal Kartlarına ihtiyaçları kadar puan yükleniyor.

Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelerek kendilerinin veya ailelerinin ister giyecek ihtiyaçlarını, ister sofra ihtiyaçlarını isterse de çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Ayrıca aileleri bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı hedefleyen; ilk yardım, aile içi şiddet, çocuk bakımı, hijyen ve temizlik gibi eğitimlere katılan Sosyal Kart sahiplerine ek puan sağlanıyor.

Sosyal market açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, "Marketin aslında başlangıç noktası iki ay önce oldu. Açılışı pandemiden dolayı yapamamıştık. Bugüne programlamıştık. Şimdi Yenişehir Mahallemizde böyle bir market var. Sadece onunla bitmeyecek. 500 bin nüfusa sahip bir ilçe. Talepler çok. Onun için biz bu talepleri vatandaşımıza ulaştırmak amacıyla böyle bir proje düşündük. Bugüne kadar da aşağı yukarı 7 bin civarında insanımız, marketimizden sadece Örnek Mahallesindeki marketimizden faydalanan insanlarımız var. Bu marketlerde tıraş sabunundan çikolatasına, ayakkabısından giysisine kadar her şeyi var. Yani vatandaş geldiği zaman burada ne ihtiyacı varsa aradığını bulabilir" dedi.

Evlenecek çiftlere giyim konusunda yardıma dikkat çeken Ataşehir belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Burcu Der Hasanoğlu," Şu an Sosyal Marketimizin kadın giyim reyonundayız. Kadın katımızda aynı zamanda gelinlik reyonumuz da bulunmakta. Burada vatandaşlarımız evliliğe adım atacaklarına dair bir başvuru ya da bir evrak gösterdikleri anda istediği gibi buradan seçip, bedenlerine göre gelinlik alabiliyorlar. Bu gelinlikler kuru temizlemeye gidiyor ve temizlenip vatandaşımıza telsim ediliyor. Daha sonra biz tekrardan onların düğünleri bittikten sonra geri alıyoruz ve başka genç kızlarımızın hayalini süslemek üzere rafta tekrar onlara yer veriyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ataşehir, Market, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu 14:03 Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu 13:37 JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:17 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
AK Parti'den gençlere AK Parti'den gençlere "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:27
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor         
14:55
Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı         
14:49
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı         
14:30
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı         
13:42
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sosyal marketin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement