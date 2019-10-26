Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada

Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada

28 dakika önce

Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kameradaİSTANBUL - Ataşehir'de birbirlerine kemerle, tekme ve yumrukla saldıran iki ailenin üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi.

Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de birbirlerine kemerle, tekme ve yumrukla saldıran iki ailenin üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, iddiaya göre Ataşehir İçerenköy Mahallesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. İki ailenin fertleri sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı şahısların da kemerleri ile karşısındakilere saldırdığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerine saldıranları ayırmakta güçlük çekti. Daha sonra polisin çabasıyla taraflar ayrıldı. Kavgaya karışan şahıslardan bazılarının hafif şekilde yaraladığı öğrenildi.

İki grubun birbirlerine kemer tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar birbirlerine kemerle ve tekme yumruklarla saldırıyor. Polis ekipleri de kavgayı ayırmaya çalışıyor.

Ataşehir'de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada

Ataşehir, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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