Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAAtaşehir'de, bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de, bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.50'de Samandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samandıra yönünden gelen 34 VP 5676 plakalı cip ile karşı yönden gelen 41 F 9531 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla cip yan yatarken otomobil savruldu. Meydana gelen kazada, cipin sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasıyla cip ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yan yatan cip

-Kazaya karışan otomobil

-Ekiplerin çalışmaları

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:22 Kaynak: DHA

DHA, Ataşehir, Güncel
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