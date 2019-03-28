Son Dakika Haberleri: Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

54 dakika önce

ATAŞEHİR'de, bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Ataşehir'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
ATAŞEHİR'de, bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.50'de Samandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samandıra yönünden gelen 34 VP 5676 plakalı cip ile karşı yönden gelen 41 F 9531 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla cip yan yatarken otomobil savruldu. Meydana gelen kazada, cipin sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasıyla cip ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:20 Kaynak: DHA

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