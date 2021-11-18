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ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

18.11.2021 14:20

100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına daldı.

ATAŞEHİR D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kaza, saat 05.40 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Kadıköy istikametine giden Gürkan Kuşak'ın kullandığı 34 BIR 183 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetmesi üzerine, Fikret Ağırman ve kardeşi Mehmet Selim Ağırman'ın otobüs beklediği durağa daldı. Çarpmanın şiddetiyle durak yerinden sökülürken, Fikret Ağırman otomobilin ve durağın altında kaldı. Kazada Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü Gürkan Kuşak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri sağlık ekibince yapılan yaralılardan Mehmet Selim Ağırman, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; sürücü Gürkan Kuşak ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZANIN BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Kaza nedeniyle Hastane Durağı kullanılamaz hale gelirken, otobüse binmek isteyenler, durağın yaklaşık 20 metre uzağında beklemek zorunda kaldı.

Durağı kullanmak isteyen Teyfik Duru, Bu yolda bu kadar sürat olur mu Buranın hız limiti 70-80 km hız. Muhtemelen sürücü hatası. Buranın arkasında hastane var. Hastaneye gelen hastalar ve hasta yakınları bu durağı sık sık kullanıyorlar dedi. Nadire Akdağ, Otobüse bineceğim durak yok. Buradan otobüse bineceğim. Her sabah olmasa da ara sıra bu durağı kullanıyorum şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI
ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI
ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI
ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fikret Ağırman, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE İKİ KARDEŞİ AYIRAN KAZA; BOYUTU GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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