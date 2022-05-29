Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi

29.05.2022 09:58

Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi Ataşehir'de bir sürücü yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapattı.

Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi

İSTANBUL - Ataşehir'de bir sürücü yaya yoluna park ettiği otomobiliyle yolun bir kısmını kapattı. Yaya yolunu işgal eden sürücü, başka bir sürücüye yol vermeyince tartışma çıktı. Annesini acile götürdüğünü belirten kişi yolun açılması için yaya yoluna park eden sürücüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Örnek Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan yaya yoluna otomobilini park eden ve araç içerisinde oturan sürücü, yol üzerinde ilerleyen araçların geçişine izin vermedi. O sırada annesini hastaneye acile götürdüğünü belirten bir sürücü yolun açılmaması üzerine yaya yoluna park eden sürücü ile tartışmaya başladı. Araç içerisinden birbirleriyle tartışan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Tartışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi
Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi

YORUMLAR
500
Başkasının malına el koyan şimdi yandı Başkasının malına el koyan şimdi yandı Şişli'de konser sonrası eğlence caddeye taştı, polis müdahale etti Şişli'de konser sonrası eğlence caddeye taştı, polis müdahale etti
Kaynak: İHA

Ataşehir, Tragger, İşgal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aracını yaya yoluna park etti, geçenlere izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement